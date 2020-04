Europees Parlement stelt gebouwen, auto's en en vrachtwagens beschikbaar voor hulp coronacrisis

woensdag 1 april 2020 , 17:24

BRUSSEL (ANP/Belga) - Het Europees Parlement stelt de autoriteiten in Brussel, Luxemburg en Straatsburg gebouwen, dienstauto's en vrachtwagens ter beschikking om te helpen in de coronacrisis. Dat heeft een woordvoerder bekend gemaakt. Door de coronacrisis werken politici en personeel merendeels thuis en staan veel kantoren leeg. Een honderdtal dienstauto's en vrachtwagens met chauffeurs staat ook stil.

Secretaris-generaal Klaus Welle heeft Brussel woensdag aangeboden om middelen van het parlement in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Gebouwen zouden dienst kunnen doen als veldhospitaal of als tijdelijke opvang voor mensen die bijstand nodig hebben. De chauffeurs zouden kunnen helpen met het vervoer van voedingsmiddelen of medicijnen, aldus de woordvoerder.

Het parlement vergadert twaalf keer per jaar in Straatsburg. Door de crisis zijn de plenaire zittingen tot zeker september uitgesteld. In Luxemburg is een groot deel van de administratie van het parlement ondergebracht.

