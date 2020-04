'1,1 miljoen banen in auto-industrie geraakt door corona'

dinsdag 31 maart 2020 , 17:37

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het werk van 1,1 miljoen Europeanen in de auto-industrie wordt geraakt door de coronacrisis, waarschuwt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Volgens de belangenclub zijn de huidige gevolgen voor de werkgelegenheid nog groter als ook het banenverlies in de leveringsketen en gerelateerde branches wordt meegeteld.

Doordat Europese autofabrieken de productie hebben stilgelegd, zijn er in de Europese Unie tot nu toe ongeveer 1,2 miljoen auto's minder geproduceerd, stelt ACEA dinsdag op basis van eigen data. Volgens ACEA werken er 2,6 miljoen Europeanen in de autoproductie, en zorgt de sector met aanverwante sectoren voor bijna 14 miljoen banen in de EU.

"De prioriteit van ACEA en de leden is momenteel om de acute crisis die de industrie vrijwel tot stilstand heeft gebracht, het hoofd te bieden. Onze sector heeft dit nog nooit meegemaakt", aldus ACEA-voorman Eric-Mark Huitema. Hij vroeg de Europese Commissie en de lidstaten vorige week al om hulpmaatregelen en sprak daarbij van de ergste crisis ooit voor de sector.

