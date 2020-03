Minister Hoekstra: Nederland was te weinig empathisch naar Zuid-Europa

dinsdag 31 maart 2020 , 15:50

Bron: Arenda Oomen

DEN HAAG (ANP) - Nederland liet vorige week te weinig empathie zien aan andere Europese landen. Het kabinet is er "onvoldoende in geslaagd" aan te geven waar het wel toe bereid was in Europees verband. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een gesprek met RTL Nieuws na kritiek op het Nederlandse verzet tegen zogenoemde 'corona-bonds', een obligatie samengesteld uit staatsleningen van alle eurolanden.

Het kabinet heeft zich "zo verwoord dat het tot weerstand heeft geleid", geeft Hoekstra toe. Nederland kreeg flink wat verwijten van Zuid-Europese landen wegens de houding van Nederland. Dinsdag publiceerden politici uit Italië een woedende advertentie in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin ze Nederland betichten van "een gebrek aan ethiek en solidariteit".

Het kabinet blijft tegenstander van eurobonds. "Dat is gewoon niet verstandig. Het is niet een oplossing voor een probleem dat nu bestaat en het levert voor ons allemaal in de eurozone meer risico's op", zei Hoekstra. Het inzetten van het zogenoemde ESM-noodfonds wil hij alleen onder zeer strenge voorwaarden.

Nederland wil op andere manieren laten zien wel degelijk solidair te zijn met Zuid-Europa, dat hard getroffen wordt door de coronacrisis. Hoekstra blijft "graag beschikbaar om te praten, ook over geld", zegt de bewindsman. Dan gaat het bijvoorbeeld over steun "op het gebied van medische voorzieningen".

Terug naar boven