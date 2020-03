Brussel onderzoekt Nederlands voucherplan geannuleerde vluchten

dinsdag 31 maart 2020 , 13:50

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft "kennis genomen van en onderzoekt" het plan van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om toe te staan dat luchtvaartmaatschappijen hun klanten tijdelijk vouchers geven als compensatie voor geannuleerde vluchten. Volgens een commissiewoordvoerder zet Brussel zich in "om nauw samen te werken om een evenwicht te vinden tussen EU-wetgeving en steun aan bedrijven".

De minister erkende maandag dat haar plan in strijd is met Europese regels, maar wil daar van afwijken in verband met de coronacrisis. Als voorwaarde stelt ze dat de vouchers niet langer dan twaalf maanden geldig zijn. Daarna moeten passagiers het niet-gebruikte deel alsnog vergoed krijgen. Volgens de bestaande Europese passagiersrechten worden reizigers bij een annulering omgeboekt of krijgen ze binnen zeven dagen hun geld terug.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn de mogelijkheden beperkt. Alternatieve vluchten zijn schaars en de meeste bedrijven hebben te weinig geld in kas om honderdduizenden tickets terug te betalen.

De commissie heeft in verband met het coronavirus veel wetgeving, onder andere op het gebied van staatssteun, versoepeld.

