Brussel vraagt lidstaten seizoensarbeiders toe te laten

maandag 30 maart 2020 , 17:34

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Seizoensarbeiders moeten, ondanks gesloten grenzen van een aantal EU-landen vanwege het coronavirus, kunnen komen werken in de land- en tuinbouw in andere lidstaten. "We hebben mensen nodig die planten en oogsten", aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze vraagt de lidstaten snelle procedures in te voeren zodat bijvoorbeeld aspergestekers en aardbeienplukkers zonder vertragingen de grens over kunnen.

"We moeten zorgen dat we genoeg seizoensarbeiders hebben in de landbouwsector." Tuinbouwbedrijven in Nederland draaien op seizoensarbeiders uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië en Hongarije. Er wordt door de coronamaatregelen gevreesd voor een tekort aan handen.

Twee weken geleden vaardigde de commissie al richtlijnen uit over de toelating van grensarbeiders in essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg, voedingsindustrie, de zorg voor kinderen of ouderen, en kernpersoneel van nutsbedrijven en overheidsdiensten.

