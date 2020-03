Hofvijver maart 2020: Kan de euro de coronacrisis overleven?

maandag 30 maart 2020 , 13:00

Bron: Pixabay / FrankundFrei (https://pixabay.com/photos/covid-19-coronavirus-corona-virus-4931496/)

DEN HAAG (PDC) - "In de schaduw van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus lijkt een nieuwe euro-crisis in de maak." dat stelt Marijn van der Sluis van de Universiteit Maastricht. In zijn analyse voor de nieuwste Hofvijver gaat hij in op de gevolgen van het coronavirus voor de euro. "Innovatie is pas mogelijk gebleken bij diepe crises, het is de vraag of de euro nog een ronde brinkmanship kan overleven." In het kader van de coronacrisis schenkt de Hofvijver bovendien aandacht aan de Europese coördinatie van de gezondheidscrisis.

In deze editie van de hofvijver is ook aandacht voor de Europese Klimaatwet, die afgelopen maand is aangekondigd. Trekt de Commissie meer macht naar zich toe, of valt dat wel mee? Verder pleit Hoogleraar A.P. van der Mei voor een debat over een 'Europese Gezondheidsunie.' Moeten er meer bevoegdheden worden overgeheveld naar EU-niveau?

In het tweede deel van de serie "EU na Brexit" bevat de Hofvijver een analyse over de geopolitieke positie van Frankrijk na het vertrek van de Britten. Deze lijkt te verstevigen - die gedachte botst echter ruw met de realiteit.

Terug naar boven