Economisch vertrouwen eurozone keldert door coronacrisis

BRUSSEL (ANP) - Het economisch vertrouwen van bedrijven en consumenten in de eurozone laat in maart een historische daling zien door de coronacrisis. Dat meldde de Europese Commissie bij de publicatie van haar graadmeter die het vertrouwen meet. Die index kelderde deze maand met 8,9 punten tot een stand van 94,5 punten, de scherpste afname sinds het begin van de metingen.

In alle bedrijfssectoren nam het vertrouwen af, met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme en horeca en bij de detailhandel. Maar ook in de industrie en de bouw stond het vertrouwen onder druk. Het consumentenvertrouwen toonde de grootste daling ooit door zorgen over de economische schade door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte in te dammen.

De grootste daling van het vertrouwen in de grote economieën van de eurozone waren te zien in Italië en Duitsland, en in wat mindere mate in Frankrijk, Nederland en Spanje.

De Europese Commissie stelt dat het overgrote deel van de respondenten in het onderzoek werd ondervraagd voordat in veel Europese landen strikte quarantainemaatregelen werden ingevoerd om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Mogelijk is de weergegeven stand van zaken daardoor vertekend.

