EasyJet staakt per direct alle vluchten

maandag 30 maart 2020 , 9:33

gewijzigd

LONDEN (ANP) - De Britse prijsvechter easyJet staakt per direct al zijn vluchten. De luchtvaartonderneming noemt als reden de ongekende reisbeperkingen die door landen zijn opgelegd in reactie op het coronavirus en de invoering van lockdowns in veel Europese landen. EasyJet blijft naar eigen zeggen samenwerken met overheden om op hun verzoek reddingsvluchten uit te voeren.

EasyJet geeft vanwege de grote onzekerheid nog geen datum voor wanneer de vluchten weer herstart kunnen worden. De prijsvechter zegt wel de situatie "continu" te beoordelen op basis van reisbeperkingen en de passagiersvraag. Het bedrijf maakte eerder al bekend de meeste van zijn vluchten uit het schema te halen.

Het bedrijf sprak eerder de verwachting uit dat het vast kon houden aan een minimaal vluchtschema met essentiële diensten op sommige routes. Deze routes zijn voornamelijk naar, vanaf, en binnen het Verenigd Koninkrijk. Het zou dan gaan om maximaal 10 procent van de normale capaciteit van de prijsvechter gedurende deze tijd van het jaar.

Het aan de grond houden van de hele vloot scheelt aanzienlijk in de kosten, aldus easyJet. De luchtvaartmaatschappij probeert daarnaast om waar mogelijk in niet-kritieke uitgaven te snijden. Verder is de onderneming in gesprek met financierders om extra liquide middelen te vergaren.

De afgelopen dagen heeft easyJet meer dan 650 reddingsvluchten uitgevoerd. Daarmee konden ruim 45.000 klanten naar huis terugkeren.

