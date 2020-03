Europese Commissie overweegt interventie bij farmaceut Roche

vrijdag 27 maart 2020 , 16:12

MEDIAWATCH - De Europese Commissie (EC) onderzoekt of het kan ingrijpen bij farmaceut Roche om het bedrijf te dwingen er alsnog voor te zorgen dat er genoeg vloeistof voor coronatests geproduceerd kan worden. Follow the Money schrijft dat op basis van een verklaring van EC-ambtenaren. Aanleiding is mogelijk misbruik door Roche van zijn machtspositie in de markt voor coronatests.

Follow the Money onthulde donderdag dat Roche niet in staat is om voldoende testkits te leveren voor de Nederlandse markt. De farmaceut weigert het recept voor een essentiële vloeistof van de coronatest - de zogeheten lysis buffer - te geven. Daarmee kunnen laboratoria snel zelf de vloeistof maken en hun testcapaciteit opschroeven.

Roche kreeg dankzij haar opstelling een storm van kritiek over zich heen. De Tweede Kamer riep de minister van Volksgezondheid in een motie op om Roche te dwingen het recept vrij te geven. De vraag is echter of dat juridisch kan. De EC onderzoekt nu of het Zwitserse concern via het mededingingsrecht alsnog kan worden gedwongen de receptuur te delen.

Terug naar boven