Turkije meldt vertrek migranten aan Griekse grens

vrijdag 27 maart 2020 , 16:03

EDIRNE/KASTANIES (ANP/DPA) - Vluchtelingen en migranten die aan de Turks-Griekse grens bivakkeerden omdat ze de EU in willen, zijn er volgens Turkse media op eigen verzoek weggehaald. De Turkse autoriteiten hadden hen gewaarschuwd voor het coronavirus en daarom hebben ze te kennen gegeven er weg te willen. De immigratiedienst in het nabijgelegen Edirne heeft de migranten met bussen opgehaald en naar een plaats gebracht waar ze twee weken in quarantaine gaan. Daarna worden ze volgens de Turkse autoriteiten elders ondergebracht.

De Griekse politie heeft ook gezien dat aan de Turkse kant van de hekwerken migranten in bussen zijn weggereden. Eind februari zei de Turkse president Erdogan dat hij "de poorten naar Europa" voor miljoenen Syrische vluchtelingen zou openen. Europa doet volgens hem niet wat het heeft beloofd in ruil voor het Turkse beleid de Syrische vluchtelingen niet toe te staan naar de EU te gaan. Na Erdogans uitval tegen de EU werden vluchtelingen met bussen naar de Griekse grens bij Edirne gebracht. Ze probeerden daar de grens over te steken. Turkije telt 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen.

