Brussel trekt 45 miljoen extra uit voor gestrande EU-burgers

vrijdag 27 maart 2020 , 13:43

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 45 miljoen euro extra vrij van de lopende EU-begroting om lidstaten te helpen hun in verre landen gestrande inwoners terug naar huis te halen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten de budgettaire aanpassing in verband met de coronacrisis nog goedkeuren.

Er zijn sinds de uitbraak 2.312 EU-burgers teruggehaald met vanuit Brussel gecoördineerde vluchten voor vakantiegangers, zakenreizigers en mensen die op familiebezoek waren maar die door reisbeperkingen niet meer wegkwamen. Voor de komende dagen staan ruim tachtig vluchten op de agenda. De EU-leiders riepen donderdag de commissie op de nodige middelen voor de repatriëring van hun burgers beschikbaar te stellen.

Lidstaten die maatschappijen charteren om hun eigen maar ook andere EU-inwoners te repatriëren, komen voor cofinanciering uit Brussel in aanmerking. Via deze weg zijn Europeanen uit China, Japan, de VS, Marokko, Tunesië, Georgië, de Philippijnen en Kaapverdië opgehaald.

Brussel wil ook 30 miljoen extra reserveren voor de cofinanciering van het aanvullen van de voorraad medisch materiaal zoals ademhalingsapparatuur en mondmaskers in de EU. Daar is dan 80 miljoen euro voor beschikbaar.

