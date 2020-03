Rutte verwacht dat euro-obligaties voorlopig van tafel zijn

vrijdag 27 maart 2020 , 8:25

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte denkt dat het voorstel van negen van zijn Europese collega's om euro-obligaties te gaan uitgeven om de coronacrisis mee te financieren voorlopig van tafel is. "Daar is een vrij brede groep tegen en dat is vrij stevig uitgedrukt. Ik denk dat het besef is ingedaald dat dat er gewoon niet in zit", zei hij na afloop van de videoconferentie donderdag van de 27 EU-leiders.

De top over de bestrijding van de coronacrisis liep na ruim vijf uur felle discussies over de financiële instrumenten om de gevolgen van de coronacrisis te beperken met een sisser af. Een woedende Italiaanse premier Giuseppe Conte, die naast euro-obligaties ook miljoenenkredieten uit het noodfonds ESM wil zonder strikte voorwaarden aan de leningen, weigerde aanvankelijk de slotverklaring te onderschrijven.

De leiders besloten ten slotte de zaak terug te schuiven naar de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone. Die konden het eerder deze week over de kwestie niet eens worden. Over twee weken moet de groep met voorstellen komen. "Het is goed dat het uiteindelijk niet is vastgelopen", zei Rutte.

"Het is wel het even doorschuiven van het debat", erkende hij. "Maar over een paar weken komt het terug en dan is het noodzakelijk de nieren te proeven en tot besluiten te komen."

