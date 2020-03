EU-leiders stellen besluit over miljardeninjectie economie uit

vrijdag 27 maart 2020 , 8:00

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zijn het niet eens geworden over het snel inzetten van extra Europese miljarden om de coronacrisis te bestrijden. De inzet van het Europese noodfonds ESM, dat een leencapaciteit van 410 miljard euro heeft, stuit op verdeeldheid. Een voorstel van negen leiders om gezamenlijk euro-obligaties te gaan uitgeven, is voor sommige landen waaronder Nederland onbespreekbaar. Ze vragen de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden, binnen twee weken met een oplossing te komen.

Dat bleek na afloop van de videoconferentie die de 27 hielden over de coronacrisis. De oplossing waarmee de Eurogroep moet komen moet volgens de slotverklaring van de EU-top "rekening houden met het ongekende karakter van de Covid-19 shock, die al onze landen raakt."

De Eurogroep kon het eerder deze week niet eens worden over welke middelen moeten worden ingezet om de economische klappen van de coronacrisis te beperken en een lange, diepe recessie in de EU te voorkomen. Onder meer Italië en Frankrijk willen snel en zwaar geschut in stelling brengen waardoor de schulden fors zullen oplopen. Met name Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland houden die boot af.

In de verklaring staat ook dat de landen die tijdelijk grenscontroles hebben ingevoerd om de verspreiding van het virus te beperken, een "soepele" doorgang van personen en goederen verzekeren. Dat is van belang voor de essentiële aanvoer van voedsel, mondkapjes en beademingsapparatuur.

Een Franse diplomaat zegt tegen persbureau Reuters dat president Emmanuel Macron zijn collega's waarschuwde voor de gevolgen als ze geen solidariteit tonen tijdens de crisis. "Het Europese project staat op het spel", zei Macron volgens de bron. "We riskeren de dood van Schengen." Het Schengengebied, dat toevallig donderdag precies 25 jaar bestaat, bestaat uit 22 EU-landen en vier andere. Er kan vrij door gereisd worden.

De Europese Commissie is gevraagd de inspanningen op te voeren om te zorgen voor voldoende medische benodigdheden in de EU en een adequate distributie ervan. De EU-landen blijven zich gezamenlijk inspannen om in het buitenland door coronamaatregelen gestrande EU-burgers terug naar huis te halen.

