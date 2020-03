Europees Parlement stemt over maatregelen tegen coronacrisis

donderdag 26 maart 2020 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt donderdag over drie wetten die de gevolgen van de coronacrisis moeten temperen. De meeste parlementariërs stemmen vanwege reisbeperkingen vanuit eigen land via e-mail. Voor het stemmen op afstand waren geen regels, dus is een procedure opgetuigd om dit mogelijk te maken.

De parlementariërs stemmen over wetgeving rond start- en landingsrechten, zogeheten slots. De EU-landen hebben al ingestemd met de opschorting tot 24 oktober van de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om minstens 80 procent van aan hen toegewezen slots te gebruiken. De start- en landingsrechten zouden anders vervallen. Maatschappijen vlogen daardoor eerder met (half)lege ‘spookvluchten’.

Ook wordt gestemd over het investeringsinitiatief van de Europese Commissie om 37 miljard euro uit ongebruikte EU-fondsen vrij te maken. Dit geld dient om de meest getroffen lidstaten en regio’s te helpen met onder meer hun zorgstelsels, arbeidsmarkt, en midden- en kleinbedrijf. Voor Nederland is 25 miljoen euro beschikbaar.

Ten slotte ligt er een voorstel om het EU-Solidariteitsfonds, bedoeld voor natuurrampen, voortaan in te kunnen zetten bij een volksgezondheidscrisis. Lidstaten die het hardst zijn getroffen door de epidemie kunnen daardoor aanspraak maken op het fonds. Dat kan dit jaar tot 800 miljoen euro uitkeren.

Voorzitter David Sassoli opent de zitting in Brussel om 10.00 uur, waarna eerst over procedures wordt gestemd. De parlementariërs moeten de gemailde stemformulieren printen, invullen, ondertekenen, scannen of fotograferen en dan terugsturen. Om 17.30 uur volgt een stemming over voorgestelde wijzigingen. De eindstemming over de drie voorstellen kan dan vanaf 20.00 uur plaatsvinden. Sassoli maakt de uitslag bekend om 22.30 uur

De ingelaste spoedsessie vervangt de parlementszitting die volgende week zou plaatsvinden. Volgens de planning komt het parlement pas in september weer op de gebruikelijke manier bijeen in Straatsburg. Tot augustus zijn in Brussel drie plenaire bijeenkomsten gepland in mei, juni en juli, waarbij ook op afstand wordt gestemd.

