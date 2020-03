Oproep 9 EU-leiders voor gezamenlijk schuldinstrument

woensdag 25 maart 2020 , 15:49

BRUSSEL (ANP) - Negen EU-leiders roepen op een "gezamenlijk schuldinstrument" in het leven te roepen om de Europese gezondheidsindustrie financieel te steunen in de strijd tegen het coronavirus, alsook de bredere economie. In een door onder meer Parijs, Rome en Madrid ondertekende brief aan EU-president Charles Michel pleiten ze voor het opzetten van "preventieve kredietlijnen" via "een EU-instelling".

De 27 EU-leiders vergaderen donderdag per videoverbinding over de aanpak van de coronacrisis. "Dit gezamenlijke instrument zou voldoende omvang en een lange looptijd moeten hebben om volledig efficiënt te zijn en herfinancieringsrisico’s nu en in de toekomst te vermijden", schrijven de negen. Behalve president Emmanuel Macron, de premiers Giuseppe Conte en Pedro Sánchez ondertekenden ook de leiders van Portugal, Ierland, Luxemburg, Slovenië, België en Griekenland de oproep.

De brief is verstuurd nadat de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) het dinsdag niet eens werden over het inzetten van zwaardere Europese middelen zoals de uitgifte van euro-obligaties. Minister Wopke Hoekstra is daar fel tegen.

Volgens Eurogroepvoorzitter Mario Centeno, die ook aan Michel heeft geschreven, is er wel "brede steun" om de aanzienlijke middelen van het permanente noodfonds ESM in te zetten. Het fonds heeft een leencapaciteit van 410 miljard euro. Te denken valt aan het openen van preventieve kredietlijnen, beschikbaar voor alle lidstaten onder voorwaarde dat de lening corona-gerelateerd is.

De aandeelhouders van het ESM zijn de 19 eurolanden. Het fonds is volgens Hoekstra niet bedoeld voor de ontstane situatie.

