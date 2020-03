Zorgen over voedselvoorziening op langere termijn vanwege maatregelen tegen corona

woensdag 25 maart 2020 , 11:19

DEN HAAG (PDC) - Land- en tuinbouworganisaties zijn bezorgd over het sluiten van veel grenzen binnen de Europese Unie. Veel agrarische bedrijven zijn afhankelijk van seizoensarbeiders om het land in te zaaien of om te oogsten. Veel van die seizoensarbeiders komen van over de grens. Het gaat om enorme aantallen; in Italië gaat het jaarlijks om 370.000 mensen, in Frankrijk meer dan 200.000. Ook in Nederland wordt veel gebruik gemaakt van vooral Polen en Roemenen in kassen en op de velden.

Op de langere termijn wordt het probleem alleen maar groter. Als er nu minder gezaaid en geoogst wordt is er ook minder over voor veredeling van zaden. En die zaden zijn hard nodig om een volle volgende oogst te garanderen.

Een ander probleem is hinder die de export en import van voedsel ondervindt. Extra grenscontroles zorgen voor lange files aan de grenzen. Voor fruit en groenten dat kort houdbaar is, is het probleem het meest urgent. Daarnaast brengt het ook veel extra kosten met zich mee. Deze problemen gelden voor zowel de handel binnen de EU als voor de handel tussen de EU en de rest van de wereld.

