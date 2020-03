Hoekstra: EU moet geld opzijleggen voor nieuwe crisis

dinsdag 24 maart 2020 , 17:29

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie moet geld en middelen opzijzetten voor een eventuele nieuwe crisis, vindt minister van Financiën Wopke Hoekstra. "Je denkt heel lang dat het niet nodig is, totdat het moment daar is", zegt de bewindsman in gesprek met RTL Nieuws.

Ook "crisisfaciliteiten" moeten op voorhand beschikbaar zijn, zegt Hoekstra. "De Europese Unie zou moeten nadenken over een noodpakket, misschien ook een depot, waarin je allerlei zaken gaat aanleggen die we nu tekort hebben. Van beademingsapparatuur tot mondkapjes en wat je verder nodig hebt. Eigenlijk is het doodzonde dat Europa dat niet heeft."

De EU kondigde eerder deze maand al een investeringsfonds aan van 25 miljard euro. Ook worden de begrotingsregels tijdelijk losgelaten. De Unie moet nu flink investeren om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, vindt Hoekstra. In de nieuwe meerjarenbegroting moet daarnaast geld opzijgezet worden voor het geval een nieuwe crisis uitbreekt, vergelijkbaar met het coronavirus. "Denk alsjeblieft na over zo'n crisisscenario", zegt Hoekstra.

Die gevolgen van de crisis zijn ingrijpend, ziet Hoekstra. Hij houdt serieus rekening met een recessie. Het Centraal Planbureau kijkt nu naar de economische effecten. Hoekstra verwacht dat het CPB "verschillende scenario's zal ontwikkelen van een milde recessie tot misschien een veel en veel ingrijpendere recessie die veel langer duurt".

