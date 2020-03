Nederland vraagt EU om meer aandacht voor landbouw in noodpakket

dinsdag 24 maart 2020 , 13:04

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie moet extra maatregelen klaar hebben om in te grijpen in de land- en tuinbouw als dat noodzakelijk blijkt. Die oproep zal landbouwminister Carola Schouten woensdag doen tijdens een video-overleg met Europese landbouwministers.

Het financiële steunpakket van de Commissie moet meer aandacht hebben voor de landbouw, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het Kroatische voorzitterschap van de Europese Unie heeft al opgeroepen tot crisismaatregelen voor boeren die door de coronacrisis in de problemen komen. Schouten wil dat dit soort maatregelen inderdaad worden klaargezet "om snel aanvullend te kunnen ingrijpen" als dat nodig is. Het verzoek om die maatregelen te activeren moet wel genoeg onderbouwd zijn, voegt de bewindsvrouw toe.

Vooral de hard geraakte bloemensector in Nederland moet meer hulp krijgen van de Europese Unie. De sierteelt is "niet een sector waar op EU-niveau veel voor geregeld is", maar in tijden van crisis moeten bloementelers wel op hulp kunnen rekenen. Zij moeten net als groente- en fruittelers compensatie kunnen ontvangen voor de geleden schade, vindt het kabinet.

Daarnaast moeten vissers met problemen gesteund worden. Geld uit het speciale Europese visserijfonds moet sneller bij vissers terechtkomen, vindt Schouten. Het kabinet kijkt ook "of en hoe" boeren in geldproblemen inkomenssteun uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) veel sneller kunnen ontvangen. Dit geld krijgen ze normaal gesproken pas in december.

