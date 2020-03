Ambassadeurs EU-landen akkoord met toetredingsgesprekken Albanië en Macedonië

maandag 23 maart 2020 , 18:49

BRUSSEL (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Europese Commissie kan in principe gaan onderhandelen met Albanië en Noord-Macedonië over toetreding tot de Europese Unie. De ambassadeurs van de 27 lidstaten hebben daar maandag groen licht voor gegeven. Dat wordt deze week naar verwachting bekrachtigd door EU-ministers.

Een begindatum is echter niet vastgelegd. Albanië moet bovendien eerst nog hervormingen doorvoeren voordat de gesprekken van start kunnen gaan. Die met Noord-Macedonië gaan mogelijk nog dit jaar van start.

Brussel stelt al langer dat beide Balkanlanden aan de voorwaarden voldoen, maar Frankrijk, Nederland en Denemarken lagen vorig jaar dwars. De Nederlandse regering vond dat onder meer de corruptie- en misdaadbestrijding in Albanië nog te wensen overliet, maar besloot onlangs dat de gesprekken onder voorwaarden kunnen beginnen.

Parijs is ook om, vanwege veranderingen in het toetredingsproces: de onderhandelingen kunnen worden stopgezet of overgedaan als kandidaat-lidstaten terugvallen op het gebied van de rechtsstaat.

Het kan overigens wel tien jaar of langer duren voordat toetredingsgesprekken tot EU-lidmaatschap leiden. De onderhandelingen met Servië en Montenegro verlopen al jaren moeizaam. Die met Turkije staan in de ijskast. Bosnië-Herzegovina en Kosovo blijven potentiële kandidaat-lidstaten.

