Brussel wil maximaal kwartier wachttijd voor truck bij grens

maandag 23 maart 2020 , 15:11

BRUSSEL (ANP) - Vrachtwagens zouden maximaal een kwartier moeten wachten bij de grens als ze naar een ander EU-land willen rijden. Dat is een van de richtlijnen voor de voorrangsstroken bij de grenzen voor trucks die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Vanwege grenscontroles liepen de files op sommige plekken in Europa afgelopen weekend op tot 40 kilometer, met wachttijden tot 18 uur. "Dit moet stoppen", zei voorzitter Ursula von der Leyen maandag.

De speciale stroken moeten worden opengesteld voor alle vrachtwagens met goederen, aldus Von der Leyen. Lidstaten moeten volgens haar toestaan dat chauffeurs ook in het weekend en ‘s nachts kunnen rijden. "Dit is een uitzonderlijke situatie, we moeten flexibel zijn." Verder moet het papierwerk voor transportpersoneel tot een minimum worden beperkt.

De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact en zorgt soms zelfs voor een "verlamming" van het Europese transport, aldus Von der Leyen. Vrachtwagens met medicijnen en andere goederen lopen vertraging op en dat kan leiden tot tekorten, zei ze. Bij sommige grenzen gaat het volgens haar al wel beter.

