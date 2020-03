'ECB bereid meer te doen om coronacrisis in te dammen'

maandag 23 maart 2020 , 8:18

Bron: wikimedia/DXR

ROME (ANP/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) zal waar nodig nog meer doen om de coronacrisis te beteugelen, bovenop het noodpakket aan maatregelen dat recent is gepresenteerd. Dat zei ECB-bestuurder Ignazio Visco in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

De ECB kondigde vorige week een omvangrijk pakket maatregelen aan. Zo komt de bank met een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. Centralebankpresident Christine Lagarde benadrukte dat er bij de ECB "geen limiet" is als het gaat om de toewijding aan de euro en dat de centralebankiers alles zullen doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat.

Volgens Visco is het aangekondigde pakket voldoende geweest om de spanningen op de financiële markten te verminderen. Voor nu is dat voldoende, zo laat de bestuurder en tevens gouverneur van de Italiaanse centrale bank optekenen. "Maar we zijn bereid meer te doen als dat nodig is."

Terug naar boven