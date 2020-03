EU-ministers van Financiën op zoek naar vele miljarden meer

maandag 23 maart 2020 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-ministers van Financiën vergaderen maandag over de Europese instrumenten die ze kunnen inzetten om de economische klappen van de coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen. De EU heeft miljarden meer nodig. Het overleg wordt per videoverbinding gehouden en begint om 15.00 uur.

Minister Wopke Hoekstra neemt deel aan de elektronische raad. Er staat geen eindtijd op de agenda. Daarna vergaderen de 19 ministers van de eurozone (de Eurogroep) verder zolang ze dat nodig vinden. Ook dinsdagavond is, vanaf 18.30 uur, een videoconferentie van de Eurogroep gepland.

Brussel hoopt dat de Eurogroep het snel eens wordt over een pakket maatregelen. Dat kan dan worden voorgelegd aan de EU-leiders die donderdag opnieuw een videotop over de coronacrisis houden.

Naast het versoepelen van staatssteun- en begrotingsregels wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, in te zetten. Het fonds, met een leencapaciteit van 410 miljard euro, zou bijvoorbeeld 'coronakredieten' kunnen verstrekken of 'corona-obligaties' uitgeven. Ook kan het ESM worden ingezet om het de Europese Centrale Bank mogelijk te maken haar "bazooka-obligatieopkoopprogramma" te beginnen. Het zogeheten Outright Monetary Transactions-programma, dat nog nooit in de praktijk is gebracht, geeft de ECB de mogelijkheid om in potentie op onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden op te kopen.

De lidstaten zijn verdeeld over deze ideeën. Hoekstra vindt dat de lidstaten pas moeten kunnen aankloppen bij het noodfonds als alle andere opties om hun economieën te beschermen tegen het virus en de effecten ervan falen.

