Europees president wil Europees crisiscentrum

zondag 22 maart 2020 , 13:00

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/Belga) - De Europese Unie moet een crisiscentrum krijgen. Dat vindt Europees president Charles Michel. Volgens hem denken meerdere EU-lidstaten er al net zo over. Zo'n crisisorganisatie coördineert in noodsituaties de maatregelen van de lidstaten.

"Er is eenheid van commando nodig", zo zei hij in een programma op de Vlaamse televisie over de coronacrisis. Voor de toekomst is het cruciaal om meer Europese middelen te hebben, vindt hij. De les van deze crisis is dat op Europees niveau een sterkere aanpak nodig is voor het beheersen van crises, aldus Michel.

De EU-president pleit ook voor een EU-organisatie voor burgerbescherming. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om een gezamenlijk beheer van materialen mogelijk te maken. Het betekent meer vooruitkijken en meer solidariteit, zei Michel.

