Brussel wil begrotingsregels loslaten om coronacrisis

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt de EU-lidstaten voor de huidige EU-begrotingsregels los te laten zodat de regeringen "zoveel als nodig is in hun economieën kunnen pompen". Daarvoor wil voorzitter Ursula von der Leyen een speciale "ontsnappingsclausule" activeren.

Ze zegt dat in een video die de commissie vrijdagavond heeft vrijgegeven. "Dit hebben we nog nooit eerder gedaan", aldus de Duitse over het voorstel "als antwoord op de pandemie". Door de corona-uitbraak zijn hele sectoren zoals de luchtvaart en horeca lamgelegd, liggen fabrieken stil, gaan bedrijven failliet en staan werknemers op straat. De commissie zegt nu "te leveren" na haar belofte om "alle beleidsinstrumenten te gebruiken om de lidstaten te steunen om hun burgers te beschermen en de zware sociaal-economische gevolgen van de pandemie te verzachten".

De regels voor de nationale begrotingen zijn vastgelegd in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Daarin staat dat het begrotingstekort van een lidstaat niet boven de 3 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) mag zijn, en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bni. Een land kan worden beboet als het zich niet aan de regels houdt. Door de onvoorziene miljardenuitgaven om de crisis te bestrijden lopen de tekorten en schulden in de eurolanden snel op.

De lidstaten moeten het voorstel goedkeuren.

