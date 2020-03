Hoekstra wijst oproep Italië voor inzetten EU-noodfonds af

vrijdag 20 maart 2020 , 19:40

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden pas aanspraak kunnen doen op het Europese noodfonds ESM als andere opties om hun economieën te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus falen. De bewindsman wijst de oproep van de Italiaanse premier Giuseppe Conte om het ESM geld te laten lenen aan de EU-lidstaten om de coronacrisis te financieren af.

"EU-landen hebben verschillende opties en mogelijkheden op financieel terrein om hun economieën te beschermen tegen het virus en de effecten ervan op de economie", laat Hoekstra desgevraagd aan het ANP weten. "De afgelopen weken zijn veel verschillende nationale en internationale maatregelen genomen door zowel landen als door EU-instellingen. Daarnaast is besloten om de Europese begrotingsregels maximaal op te rekken, zodat landen de kosten op kunnen vangen."

"Mocht ondanks deze maatregelen een land in financiële problemen komen, dan staat het ESM klaar. Landen kunnen een aanvraag doen als dat nodig is", aldus Hoekstra.

Het ESM werd in 2012 tijdens de kredietcrisis in het leven geroepen voor eurolanden in financiële problemen. De huidige leencapaciteit bedraagt 410 miljard euro. Conte vergelijkt de gevolgen van de corona-uitbraak met de impact van de Tweede Wereldoorlog.

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) vergaderen volgende week weer per videoverbinding over de coronacrisis. De Eurogroep is verdeeld over de inzet van het noodfonds. Duitsland en Nederland zitten op één lijn. Hoekstra vindt het "van belang dat we nu als Europa eensgezind en samen optrekken tegen het virus."

