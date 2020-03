Italië roept EU op noodfonds in te zetten vanwege coronavirus

vrijdag 20 maart 2020 , 11:15

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP/RTR) - Europese landen moeten toegang krijgen tot het geld in het Europees noodfonds ESM om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Die oproep deed de Italiaanse premier Giuseppe Conte in een interview in de zakenkrant Financial Times. De Italiaan benadrukt dat het longvirus een nog nooit eerder voorgekomen schok is, vergelijkbaar qua impact met de Tweede Wereldoorlog.

ESM is het noodfonds voor eurolanden in financiële problemen en beschikt over een pot van 500 miljard euro. Het was in het leven geroepen tijdens de Europese kredietcrisis in 2012 om landen met hoge schulden zoals Griekenland uit de nood te helpen.

Conte stelt voor dat het ESM geld gaat uitlenen aan Europese lidstaten om virusbestrijding te financieren. Wel moet er een aantal voorwaarden komen, zoals een gedetailleerde boekhouding over hoe het geld wordt uitgegeven. "ESM was ooit bedacht met een ander type crisis in het achterhoofd. Met de nodige aanpassingen kunnen we de volle vuurkracht van het fonds nu gebruiken", aldus de premier.

Italië is momenteel met meer dan 3400 doden het meest getroffen land ter wereld door het longvirus. De meeste bedrijven in het land zijn al sinds 11 maart dicht. Conte zei dat de lockdown wordt verlengd na de eerdere termijn tot begin april.

