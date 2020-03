EU-parlement stemt per mail over economische maatregelen

donderdag 19 maart 2020 , 15:21

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement komt volgende week donderdag in beperkte samenstelling bij elkaar om over een aantal noodmaatregelen in verband met het coronavirus te stemmen. Leden die daar niet bij zijn, kunnen per e-mail aan de stemming deelnemen. Dat meldt CDA-Europarlementariër Esther de Lange.

De Lange, die vicevoorzitter is van de EVP, de grootste fractie in het parlement, had aangedrongen op een 'spoedzitting' over de noodmaatregelen die de Europese Commissie en de EU-leiders zijn overeengekomen om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het parlement moet die goedkeuren. De eerstvolgende zitting stond gepland op 1 en 2 april. De fractieleiders hebben nu besloten tot een extra zitting op 26 maart.

Het pakket maatregelen omvat onder meer een investeringsregeling, garanties voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf en een versoepeling van de Europese staatssteunregels.

Volgens De Lange heeft de EU snel doortastende maatregelen nodig.

