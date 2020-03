Coronavirus maakt taboe van eurobonds toch bespreekbaar

donderdag 19 maart 2020 , 14:22

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Het voorstel van de Italiaanse premier Guiseppe Conte om in Europa gemeenschappelijke leningen aan te gaan ter bestrijding van de coronacrisis heeft gisteren tijdens de videoconferentie van Europese regeringsleiders niet tot weerstand geleid van bondskanselier Angela Merkel.

Dat Merkel bereid is na te denken over deze zogenaamde eurobonds kan opmerkelijk genoemd worden. Voorheen waren alle initiatieven die ook maar enigszins leken op gezamenlijke staatsobligaties taboe voor Duitsland. Contes voorstel kon in elk geval rekenen op bijval van Frankrijk, dat samen met Italië tijdens de schuldencrisis in 2011 al groot voorstander was van eurobonds. Hiermee zouden namelijk ook zwakkere leden toegang houden tot de kapitaalmarkt.

Duitsland en Nederland waren juist altijd tegen eurobonds omdat hiermee een prikkel voor degelijk begrotingsbeleid zou verdwijnen en financieel zwakkere landen mee konden liften op de kredietwaardigheid van sterkere landen. Doordat het coronavirus de hele Europese economie flink raakt, maakt dat eurobonds toch bespreekwaar worden. Omdat er nu eenmaal heel veel geld nodig is om het virus te bestrijden doen de eerdere bezwaren er minder toe.

Bron: Het Financieele Dagblad

