Schengenzone op slot voor niet EU-inwoners

dinsdag 17 maart 2020 , 20:34

BRUSSEL (ANP) - Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten, tenzij hun trip essentieel is. Dat hebben de EU-leiders na een videoconferentie over de bestrijding van het coronavirus besloten.

Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers.

Van de 27 EU-landen zijn Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Ierland geen lid van de Schengenzone, waar in principe vrij doorheen kan worden gereisd. De niet-EU-landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein horen er wel bij.

Terug naar boven