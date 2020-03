Roemenië heeft een nieuwe regering

dinsdag 17 maart 2020 , 13:27

DEN HAAG (PDC) - Het Roemeense parlement heeft gisteren ingestemd met een nieuwe regering met de centrumrechtse Ludovic Orban als minister-president. De regering van Orban was sinds februari 2020 demissionair, toen het een motie van wantrouwen niet overleefde.

Vanwege de coronacrisis is de procedure extreem snel doorlopen. De spoedbijeenkomst van het parlement vond plaats in een gedisinfecteerde ruimte. Parlementariërs mochten één voor één naar binnen om te stemmen.

Alle ministers werden gehoord door het parlement via een videoverbinding. Orban zelf was niet bij de stemming omdat hij zichzelf preventief in quarantaine had geplaatst.

