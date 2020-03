Hoofdlijnen ANP

-

In de Verenigde Staten gaan de Democraten weer naar de stembus om te bepalen wie de presidentskandidaat wordt. Het is de derde dinsdag op rij dat in meerdere staten tegelijk voorverkiezingen worden gehouden. Ex-vicepresident Joe Biden kan zijn rivaal Bernie Sanders een bijna beslissende slag toebrengen door in alle drie de staten (Florida, Illinois en Arizona) te winnen. Voor Sanders is het een laatste kans om nog aan te haken. Ook in Ohio zou gestemd worden, maar daar zijn de voorverkiezingen op het laatste moment uitgesteld vanwege het coronavirus. Opstartbericht vandaag om 03.30 uur. Berichtgeving vanaf het middaguur.