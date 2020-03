EIB: 40 miljard euro voor door corona getroffen bedrijven

maandag 16 maart 2020 , 22:19

CORONAVIRUS

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) gaat snel 40 miljard euro vrijmaken om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat geld moet beschikbaar komen voor bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen die vanwege het nieuwe coronavirus overal in Europa worden getroffen.

Daarnaast heeft de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Verder roept de investeringsbank lidstaten op om zich garant te stellen voor leningen aan midden- en kleinbedrijven.

De 40 miljard euro bestaat uit 20 miljard euro aan garantstellingen voor banken, 10 miljard euro aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal aan het midden- en kleinbedrijf kunnen verschaffen en 10 miljard euro voor het opkopen van leningen met onderpand. Daardoor kunnen banken risico's afwentelen en weer meer leningen verschaffen.

EIB-president Werner Hoyer noemt de uitbraak van het coronavirus tragisch en stelt dat de economische gevolgen ook verwoestend zijn. "We hebben een sterke Europese reactie nodig en wel nu. Europa heeft behoefte aan een nieuw 'wat er maar nodig is'-moment", waarmee hij verwijst naar de beroemde opmerking van toenmalig voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank tijdens de financiële crisis.

