G7 wil samen coronavirus en economische problemen te lijf

maandag 16 maart 2020 , 19:39

CORONAVIRUS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De leiders van de zeven invloedrijkste westerse economieën, de G7, hebben met elkaar via een videoverbinding overlegd en afgesproken "gezamenlijk de gezondheidsproblemen en economische problemen" aan te pakken die het nieuwe coronavirus veroorzaakt. Ze willen maatregelen coördineren en daarmee een situatie scheppen die geschikt is voor een sterk herstel van duurzame economische groei en welvaart", aldus de verklaring.

De Britse premier Johnson zei dat het iedereen wel duidelijk is dat dit mogelijk een heel erg zware klap voor de economie wordt. De G7 is in 1975 begonnen als een informele praatgroep van westerse leiders. De leden zijn Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De EU schuift ook aan bij deze groep.

Terug naar boven