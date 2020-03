Europese Commissie: sluit toegang tot Schengengebied tijdelijk af

maandag 16 maart 2020 , 16:53

BRUSSEL (ANP) - Europa moet minstens een maand lang de grenzen sluiten voor reizigers van buiten de EU naar Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone, tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt dat voor in de strijd tegen het coronavirus. De EU-regeringsleiders zullen het verbod dinsdag in een videoconferentie naar verwachting goedkeuren, zei voorzitter Ursula von der Leyen op een persconferentie.

EU-burgers en hun familie, medisch personeel, mensen met een verblijfsvergunning, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers moeten volgens Brussel worden uitgezonderd van de maatregel. "De aanvoer van voedsel en medicijnen, en van alles wat onze bedrijven nodig hebben, moet veilig worden gesteld."

Het weigeren van niet-essentiële reizigers van buiten de EU voor dertig dagen moet verdere verspreiding van het virus voorkomen en de "enorme" druk op zorgstelsels verminderen, aldus Von der Leyen. De maatregel kan worden verlengd als dat "noodzakelijk" is.

Van de 27 EU-landen zijn Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Ierland geen lid van de Schengenzone, waar in principe vrij doorheen kan worden gereisd. De niet-EU-landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein horen er wel bij. De regeringen van alle genoemde landen, dus ook Nederland, zouden hun inwoners "krachtig" moeten aanbevelen hun land niet te verlaten.

De Ieren en de Britten vallen buiten de Schengenzone, maar voor hen zullen geen beperkingen gelden voor reizen naar het Europese vasteland, zei Von der Leyen. Deze landen wordt gevraagd het inreisverbod over te nemen.

De maatregel kan pas ingaan na goedkeuring van de lidstaten. EU-president Charles Michel bevestigde dat de leiders van de 27 EU-landen het voorstel dinsdag bespreken. De komende uren krijgen de lidstaten "uitleg" over wat de maatregel inhoudt, zei hij.

