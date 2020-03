Janez Jansa nieuwe premier van Slovenië

maandag 16 maart 2020 , 14:45

DEN HAAG (PDC) - Vrijdag heeft Slovenië een nieuwe regering gekregen, onder leiding van Janez Jansa van de anti-migratiepartij de Sloveense Democratische Partij (SDS). Jansa is eerder premier geweest van 2004 tot 2008 en van 2012 tot 2013 en is een bondgenoot van de Hongaarse president Viktor Orban. Naast de SDS zitten ook DeSUS, Stranka Mira Cerarja (SMC) en de nieuwe partij Nieuw Slovenië in de coalitie.

Deze rechtse regering van Jansa heeft onder meer beloofd om hekken te bouwen met de grens van Kroatië om illegale migranten tegen te houden. Daarnaast wil de coalitie aanblijven tot en met het Sloveense voorzitterschap van de EU (tweede helft 2021). Op het moment moet de regering echter het coronavirus bestrijden. Jansa had kritiek op de aanpak van de vorige regering en heeft beloofd dit beter te doen.

Bron: The Washington Post

Terug naar boven