Brussel: sluiting EU-binnengrenzen maximaal twee maanden

BRUSSEL (ANP) - EU-landen mogen hun grenzen met andere lidstaten direct sluiten als ze dat hebben gemeld bij de Europese Commissie. Dat geldt dan tien dagen en kan met maximaal twee maanden worden verlengd, aldus een commissiewoordvoerder.

Zeven EU-landen hebben in Brussel gemeld dat ze (een deel van) hun grenzen met buurlanden hebben gesloten. Het gaat om Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, Denemarken en Litouwen. Ook niet-EU-land Zwitserland heeft dat gedaan, maar Spanje nog niet, aldus de zegsman.

Het sluiten van grenzen is "niet noodzakelijkerwijs" de beste manier om het verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vervolgde hij. Maar landen kunnen dat doen als ze denken dat dat het beste om de gezondheid van hun burgers te beschermen.

De Europese Commissie vindt dat maatregelen pas effectief zijn als ze worden gecoördineerd. Het is duidelijk dat niet alles vanaf dag één goed is gegaan, erkende de woordvoerder. Maar met dagelijks overleg met en tussen de lidstaten heeft hij er vertrouwen in dat dat beter wordt.

Eerder voerden meerdere EU-landen grenscontroles in vanwege de migratiecrisis of tegen terrorisme. Die duurden in veel gevallen veel langer dan twee maanden.

