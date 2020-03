EU-landen moeten grensarbeiders met essentieel werk toelaten

maandag 16 maart 2020 , 15:04

Bron: Arne List/Opihuck - WikiMedia

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten moeten vanwege de coronacrisis niet alleen grensarbeiders die in de gezondheidszorg of voedingsindustrie werken in hun land binnenlaten, maar ook grensarbeiders die in andere essentiële sectoren werken. Daarbij gaat het onder meer om de zorg voor kinderen en ouderen, en kernpersoneel van nutsbedrijven en overheidsdiensten. Daarnaast moet het vrij verkeer van belangrijke goederen worden gewaarborgd, aldus de Europese Commissie.

Het dagelijks EU-bestuur heeft maandag richtlijnen aangenomen voor het grensbeheer in de EU nu steeds meer lidstaten hun grenzen sluiten in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen moeten het vrije verkeer van grensarbeiders en van goederen en essentiële diensten waarborgen, aldus EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Het is volgens Brussel de enige manier om tekorten te voorkomen bij medische benodigdheden of voedsel. De lidstaten moeten ook zorgen dat vrachtwagens via voorrangsstroken het land in worden geleid.

De commissie waarschuwt dat het belemmeren van het vrije verkeer van goederen tot onrust onder de bevolking kan leiden.

De richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten hun eigen burgers en legale inwoners altijd moeten toelaten en doorreis mogelijk moeten maken voor andere EU-burgers die naar huis terugkeren. Wel kan een land een periode van zelf-isolatie van reizigers eisen als ze dat van hun eigen inwoners bij aankomst ook eisen. Mensen die besmet zijn moeten toegang tot passende gezondheidszorg krijgen, ofwel in het land van aankomst, ofwel in het land van vertrek, en dit moet tussen de beide lidstaten worden gecoördineerd.

