Voorzitter Europese Commissie waarschuwt voor lege schappen

zondag 15 maart 2020 , 18:38

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Als Europa nu geen actie onderneemt zullen winkels problemen krijgen met het aanvullen van hun voorraden. Die waarschuwing gaf Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag nadat meerdere EU-landen hun grenzen hadden afgesloten of daar controles instelden.

Duizenden bus- en vrachtwagenchauffeurs staan vast bij Europese binnengrenzen, aldus de Duitse. Dat creëert meer gezondheidsrisico’s en verstoort de aanleveringsketens, zei ze in een videoboodschap.

Het is van groot belang dat producten zonder obstakel door Europa kunnen worden getransporteerd, benadrukte ze. Nationale maatregelen kunnen volgens haar alleen effectief zijn als ze worden gecoördineerd met buurlanden.

Brussel komt maandag met richtlijnen voor grensmaatregelen. Het beschermen van de gezondheid van mensen mag niet betekenen dat goederen en cruciaal personeel de weg wordt geblokkeerd naar patiënten, gezondheidsstelsels, fabrieken en winkels, aldus Von der Leyen. "Op dit moment van crisis is het van het grootste belang dat de interne markt blijft functioneren."

"We moeten elkaar helpen. Geen land kan zelf produceren wat het nodig heeft. Nu is het Italië dat grote hoeveelheden goederen nodig heeft, maar in een paar weken zullen andere landen ze ook nodig hebben", waarschuwde ze.

De Europese Unie heeft zondag beperkingen opgelegd aan de uitvoer van mondkapjes, handschoenen en andere beschermende medische spullen. Zo wil de EU haar eigen voorraden voor de bestrijding van de coronaviruspandemie veiligstellen."We hebben vandaag een exportvergunningsregeling voor beschermingsmiddelen goedgekeurd. Dit betekent dat dergelijke medische goederen alleen naar niet-EU-landen kunnen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de EU-regeringen", aldus Von der Leyen.

Verder komt er maandag een gezamenlijke EU-aanbesteding voor testkits en beademingsapparatuur.

Terug naar boven