Hoekstra: Europa moet flexibel zijn in coronacrisis

zondag 15 maart 2020 , 13:31

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie moet zich zo flexibel mogelijk opstellen met zijn begrotingsregels om de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarvoor zal minister van Financiën Wopke Hoekstra maandag pleiten als hij overlegt met zijn Europese collega's.

"In de afspraken die we in Europa hebben, de begrotingsregels, zit een zekere mate van flexibiliteit." Volgens Hoekstra is het belangrijk om in deze "uitzonderlijke situatie" die flexibiliteit te benutten.

"Zeker voor een land als Italië. Los van dat we in het verleden wel eens kritisch zijn geweest over hervormingen die volgens ons hadden moeten plaatsvinden. Met wat nu aan de hand is, moet je zij aan zij staan, en de flexibiliteit bieden die men daar nodig heeft."

Hoekstra wil ook kijken wat de landen van elkaar kunnen leren. "Wat voor maatregelen zijn het meest effectief?"

