Turkije plaatst duizenden pelgrims in 'corona-quarantaine'

zondag 15 maart 2020 , 13:26

CORONAVIRUS

ISTANBUL (ANP/RTR) - Duizenden pelgrims die in Turkije terugkeren van een bedevaart in Saudi-Arabië worden veertien dagen in quarantaine gezet. De Turkse autoriteiten doen dat omdat ze bang zijn dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt. Om hoeveel pelgrims het precies gaat is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat het om meer dan 20.000 mensen.

De bedevaartgangers, die de umrah (kleine bedevaart) maakten in Mekka, worden opgevangen in studentencomplexen in de steden Ankara en Konya. "Alle passagiers die sinds gisteravond terugkeren van de umrah, worden in quarantaine geplaatst in aparte kamers in studentenverblijven", liet de Turkse minister van Volksgezondheid weten. Mensen die symptomen vertonen van het virus gaan naar het ziekenhuis.

Turkije trof eerder al, net als veel andere landen, verregaande maatregelen vanwege het virus. Zo zijn de universiteiten in heel het land drie weken dicht en worden vliegtuigen uit meerdere Europese landen geweerd.

