Zimbabwe: coronavirus in Westen is straf van God

zondag 15 maart 2020 , 11:44

CORONAVIRUS

HARARE (ANP/AFP) - Het nieuwe coronavirus dat om zich heen grijpt in het Westen, is een straf van God. Dat zei de Zimbabwaanse minister van Defensie. "Het coronavirus is het werk van een straffende God en is voor landen die ons sancties hebben opgelegd", zei hij. "Ze blijven nu binnen. Hun economieën staan onder druk, net als zoals toen bij ons. Ze moeten het effect van het coronavirus voelen en onze pijn begrijpen."

De VS en de EU legden eerder deze maand nieuwe sancties op tegen hooggeplaatste ambtenaren in Zimbabwe. Het gaat onder meer om inreisverboden. Sinds Emmerson Mnangagwa in 2017 president van het Afrikaanse land werd, is de band met het Westen bekoeld.

In Zimbabwe is het besmettelijke coronavirus nog niet vastgesteld.

