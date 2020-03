VS verbieden ook inreizen uit Verenigd Koninkrijk en Ierland

zaterdag 14 maart 2020 , 17:56

CORONAVIRUS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS gaan ook voor Groot-Brittannië en Ierland een inreisverbod instellen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zaterdag op een persconferentie.

President Donald Trump kondigde afgelopen week aan dat reizigers uit 26 Europese landen dertig dagen niet welkom zijn op Amerikaanse bodem.

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zouden in eerste instantie uitgezonderd blijven van een inreisverbod, maar vrijdag zei Trump dat besluit te heroverwegen, omdat het aantal Britse besmettingen fors zou zijn gestegen. Het verbod gaat vanaf maandagnacht (Amerikaanse tijd) in, zei Pence.

In Groot-Brittannië zijn nu 1140 besmettingen vastgesteld. Het aantal coronapatiënten dat overleed is sinds vrijdag bijna verdubbeld tot 21. In Ierland is tot dusver een persoon aan het longvirus overleden en zijn 90 mensen positief getest.

Terug naar boven