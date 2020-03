'Drukte op vliegveld Heathrow uit vrees voor inreisverbod VS'

zaterdag 14 maart 2020 , 13:33

CORONAVIRUS

LONDEN (ANP) - Het gerucht dat een Amerikaans inreisverbod ook voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk op handen is, zorgt zaterdag voor lange rijen op het Londense vliegveld Heathrow. Dat meldt de Britse krant The Daily Mail. Honderden mensen proberen volgens de krant nog net op tijd terug te keren naar de VS.

President Donald Trump kondigde deze week aan dat reizigers uit alle EU-landen voorlopig niet welkom zijn op Amerikaanse bodem. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het inreisverbod gold niet voor Britse passagiers. Maar vrijdag zei de president dat besluit te heroverwegen, omdat het aantal coronapatiënten in Groot-Brittannië in korte tijd fors zou zijn gestegen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 798 mensen besmet met het longvirus, tien patiënten zijn er overleden.

