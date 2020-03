Bonaire sluit luchtruim voor Europese vluchten

zaterdag 14 maart 2020 , 3:51

CORONAVIRUS

KRALENDIJK (ANP) - Bonaire sluit vanaf zaterdag zijn luchtruim voor alle vluchten uit Europa vanwege het nieuwe coronavirus. De maatregel geldt tot 30 maart. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna van het eiland tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Voor cruiseschepen geldt een aanmeerverbod van 30 dagen. Rijna zei dat er nog geen besmettingen zijn en evenmin verdachte gevallen.

Curaçao maakte vrijdag al bekend alle vluchten van en naar Nederland te schrappen. De KLM blijft voorlopig vluchten van en naar het eiland uitvoeren, ondanks het besluit van de regering in Willemstad om het luchtruim grotendeels te sluiten voor vliegtuigen uit Nederland en andere Europese landen.

Aruba kondigde eerder al aan de toestroom te willen beperken van mensen die onlangs in Europa zijn geweest. Dat geldt niet voor Arubanen die vanuit het buitenland terug willen komen. Van 15 tot en met 31 maart worden alle binnenkomende cruise- en luchtvaartpassagiers gecontroleerd. Twee bewoners van het eiland zijn besmet met het longvirus. Het gaat om een Amerikaan die voor een overheidsorganisatie werkt en een Arubaan die onlangs naar New York is geweest. De Amerikaan is onlangs op vakantie geweest in Egypte en in New York. Beiden zijn geïsoleerd, maar niet ernstig ziek.

Terug naar boven