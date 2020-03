Macron kondigt extra zitting G7 aan vanwege coronavirus

vrijdag 13 maart 2020 , 17:08

CORONAVIRUS

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft een extra zitting van de G7 aangekondigd. Maandag overleggen de leiders van de zeven landen via een videoverbinding met elkaar over de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De landen gaan in het overleg proberen om gezamenlijk tot een aantal actiepunten te komen om de uitbraak van het virus in te dammen. Behalve Frankrijk zitten ook de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Italië en de Europese Unie in de G7.

De Franse president zei ook dat hij binnen de EU gaat voorstellen om aan de buitengrenzen van de EU uitgebreider te gaan controleren. Dat heeft hij Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, verteld in een telefoongesprek.

