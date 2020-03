Europese Commissie wil eenzijdige exportban mondkapjes stoppen

vrijdag 13 maart 2020 , 14:51

BRUSSEL (ANP) - Frankrijk en Duitsland versoepelen hun exportverbod op mondkapjes, beademingsapparatuur en andere medische goederen. Dat zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag.

"De commissie neemt alle nodige stappen om een adequaat aanbod van beschermende uitrusting door heel Europa te verzekeren", zei ze. "Ik wil heel duidelijk zijn: de interne markt moet functioneren. Het is niet goed als lidstaten eenzijdig actie ondernemen. Materiaal moet naar ziekenhuizen en bij patiënten kunnen komen. Landen moeten niet op hun voorraad zitten."

Het eenzijdig sluiten van grenzen zoals enkele lidstaten hebben gedaan is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen effectief middel tegen de epidemie, aldus Von der Leyen. Elke maatregel die wordt genomen moet proportioneel zijn en gecoördineerd op EU-niveau, benadrukte de Duitse.

Tsjechië heeft aangekondigd buitenlanders vanaf maandag te weren en landen als Oostenrijk, Hongarije, Slowakije en Slovenië hebben grenscontroles ingesteld, onder meer bij de grens met Italië. Sommige controles kunnen gerechtvaardigd zijn, erkende Von der Leyen. De Europese Commissie komt met een voorstel voor richtlijnen om gezondheidsscreenings in te stellen. Die kunnen dan aan de grenzen tussen lidstaten worden uitgevoerd of in landen zelf.

Italië is nu het hardst getroffen door de corona-epidemie, maar het is onmogelijk om te zeggen welk EU-land het volgende is dat hulp nodig zal hebben. De EU moet daarom een voorbeeld stellen met hulp aan Rome, aldus Von der Leyen. "We zijn op dit moment allen Italianen." Rome heeft zich erover beklaagd dat andere lidstaten geen gehoor hebben gegeven aan een verzoek om mondkapjes te sturen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte donderdag al bekend dat Nederland vrijdag een half miljoen mondkapjes van Duitse makelij krijgt, nadat Duitsland een uitzondering op het uitvoerverbod had gemaakt.

