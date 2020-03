Hoofdlijnen ANP

-

Het door president Trump afgekondigde inreisverbod voor Europeanen in de VS gaat vanaf middernacht Amerikaanse tijd (zaterdag 04.59 uur Nederlandse tijd) in. Het inreisverbod geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers. De maatregel moet het coronavirus zo veel mogelijk buiten de VS houden. Berichtgeving in aanloop naar maatregel en bij het officiële ingaan daarvan in de rubrieken BUI en ECO.