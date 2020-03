EU schrapt niet-essentiële ministerraden

donderdag 12 maart 2020 , 18:21

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Ministers van EU-landen komen alleen nog in Brussel bijeen als dat echt noodzakelijk is. Niet-essentiële of minder urgente vergaderingen worden geschrapt of uitgesteld. Zo nodig worden besluiten schriftelijk genomen. Die maatregelen hebben de Europese Raad, de Europese Commissie en tijdelijk EU-voorzitter Kroatië genomen vanwege de crisis rond het coronavirus.

De Europese top van 26 en 27 maart gaat door, evenals een bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken op vrijdag. De ministers van Financiën komen dinsdag bijeen en ook overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken op 23 maart wordt belangrijk genoeg geacht. Dat geldt ook voor overleg van de ministers voor Europese Zaken een dag later.

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, zullen alle medewerkers van de Europese Commissie in niet-kritieke functies vanaf maandag vanuit huis werken, zo heeft het dagelijks EU-bestuur besloten. Alle Europese scholen gaan uit voorzorg dicht, evenals crèches voor personeel van de commissie. Missies van medewerkers naar andere landen gaan alleen door als ze "absoluut noodzakelijk" zijn en niet kunnen worden vervangen door een videoconferentie.

Terug naar boven