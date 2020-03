Europese Unie keurt inreisverbod VS af

donderdag 12 maart 2020 , 13:12

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie keurt het inreisverbod dat president Trump heeft afgekondigd voor Europese landen af. Het besluit is "eenzijdig en zonder overleg" genomen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen melden dat in een verklaring.

Het coronavirus is een mondiale crisis en vereist samenwerking in plaats van eenzijdige acties, aldus de EU-verklaring. "De Europese Unie onderneemt krachtige actie om de verspreiding van het virus te beperken", staat er verder in.

De EU beraadt zich op stappen na het besluit van Trump, maar gaat niet onmiddellijk een besluit nemen, zei de woordvoerder van Von der Leyen op de vraag of Europa vluchten uit de VS gaat weren. "De EU heeft niet de gewoonte uit de heup te schieten. We gaan de gevolgen van het reisverbod analyseren en reflecteren op volgende stappen." Het virus raakt iedereen, op alle continenten, vervolgde de zegsman.

Het inreisverbod gaat vrijdagnacht in en geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers. De maatregel moet het coronavirus zo veel mogelijk buiten de VS houden.

De zegsman van Von der Leyen benadrukte het belang van internationaal overleg over de effectiviteit van maatregelen. Voor zover hij weet is er nog geen contact geweest met Washington over het inreisverbod. "Wij vragen ons ook af waarom deze landen zijn gekozen."

Michel zei eerder dat de EU alles in het werk stelt om "economische ontregeling" te voorkomen. Von der Leyen werkt ondertussen aan "antwoorden op alle fronten om de impact van het coronavirus te tackelen".

