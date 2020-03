Hoofdlijnen ANP

-

Trainer Peter Bosz begint in de achtste finale van de Europa League met Bayer Leverkusen om 21.00 uur aan de zware uitwedstrijd tegen Rangers FC. Hij kan niet beschikken over Daley Sinkgraven, die last heeft van maag en darmen. Over een week is de return in Duitsland. Twee duels in de achtste finales van de Europa League gaan niet door. Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe zijn uitgesteld vanwege de reisbeperkingen die tussen Italië en Spanje van kracht zijn. Het is nog niet bekend waar en wanneer deze duels alsnog worden gespeeld.